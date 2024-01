Am Sonntagnachmittag war es nach dem Fasnetsumzug in Salzstetten zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen. Die Polizei musste mit mehreren Streifenwagenbesatzungen einschreiten.

Laut Polizei kam es gegen 17:25 Uhr im Bereich „Im Hofacker“ zwischen mehreren Personen zu Handgreiflichkeiten, bei welchen ein Zeuge dazwischen ging. Diese wurde im Anschluss von einem 22-Jährigen am Boden liegend getreten, so dass dieser leicht verletzt und noch vor Ort von Ersthelfern versorgt wurde.

Währenddessen flüchtete der 22-Jährige, konnte aber zu Fuß verfolgt, gestellt und vorläufig festgenommen werden. Hierbei leistete er Widerstand und schlug um sich, so dass er mit Körpereinsatz und mittels Pfefferspray zu Boden gebracht werden musste. Zwei Polizeibeamte wurden leicht verletzt. Der 22-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt und vom DRK versorgt.

Lesen Sie auch

Letztlich musste er eine Blutprobe abgeben und in polizeilichem Gewahrsam verbleiben. Da bei seiner Durchsuchung eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden wurden, ergeht an den 22-Jährigen unter anderem neben der Strafanzeige wegengefährlicher Körperverletzung auch eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Polizei ermittelt weiterhin.

Polizei muss mehrmals körperliche Gewalt anwenden

Noch während dieser Sachverhaltsaufnahme beleidigte ein alkoholisierter 18-Jähriger mehrfach die eingesetzten Polizeibeamten. Einem Platzverweis kam er nicht nach, so dass er in Form von einfacher körperlicher Gewalt festgenommen und letztlich an eine Vertrauensperson übergeben wurde. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von über 2,0 Promille.

Im weiteren Verlauf meldeten Mitglieder einer Narrenzunft gegen 18:20 Uhr auf der Hauptstraße einen 41-Jährigen, welcher zuvor in einem Festzelt auffiel, da er Gäste beleidigte und Gläser um sich warf. In diesem Zusammenhang sollte die Identität des Mannes festgestellt werden, wobei er sich unkooperativ zeigte und die Polizisten mehrfach von sich wegstieß.

Trotz wiederholter Aufforderung, sich auszuweisen, leistete er Widerstand und musste letztlich ebenfalls zu Boden gebracht werden. Ein Polizeibeamter trug hierbei Verletzungen am Knie davon. Nur mit erheblichem Kraftaufwand gelang es den Beamten, den Mann unter Kontrolle zu bringen. Während der gesamten Maßnahme fuhr er mit seinen Beleidigungen fort. Nach einer Blutentnahme konnte der 41-Jährige wieder seiner Wege gehen.

Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07451/960 zu melden.