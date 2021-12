Blaulicht am Fahrrad

1 Henner Salow (links) und Dennis Boddenberg auf ihren E-Bikes: Die blauen Blitzlichter befinden sich am Lenker und an der Seite, das Martinshorn steckt in der hinteren Seitentasche Foto: Steve Przybilla

In Osnabrück sind Fahrrad-Polizisten neuerdings mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs. Die Beamten werden dadurch besser wahrgenommen.















Osnabrück - Bekannt sind sie, die Beamten der Fahrradstaffel Osnabrück. Als Henner Salow (39) und Dennis Boddenberg (44) mit ihren E-Bikes an der Ampel halten, werden sie sofort angesprochen. „Wollt ihr auch eins?“, lallt ein junger Mann, der sich mit einem Kasten Bier in einem Hauseingang niedergelassen hat. Oberkommissar Salow lehnt ab. „Später vielleicht“, antwortet er und tritt in die Pedale.