Polizisten in Nagold verletzt: Streit im Supermarkt - Kontrahenten setzen Messer und Reizgas ein

1 In einem Nagolder Supermarkt kam es zum Streit zwischen zwei Männern, bei dem auch Reizgas eingesetzt wurde. (Symbolfoto) Foto: SiberianPhotographer - stock.adobe.com

Zwei Männer sind am Samstagnachmittag in einem Supermarkt in der Nagolder Waldachpassage in Streit geraten. Mehrere Unbeteiligte erlitten dabei durch versprühtes Reizgas leichte Verletzungen.









Turbulent ging es am Samstag in einem Supermarkt in der Waldachpassage in Nagold zu. Wie es im Polizeibericht heißt, gerieten ein 33 Jahre alter Mann und sein 25-jähriger Landsmann kurz vor 17 Uhr in dem in der Freudenstädter Straße gelegenen Supermarkt derart in Streit, dass der 33-Jährige ein Messer gezogen und offensichtliche Stichbewegungen in Richtung des 25-Jährigen gemacht haben soll. Allerdings verfehlte er diesen.