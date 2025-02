16-Jähriger randaliert mit Schlagstock in Grafenhausen

1 Der Jugendliche griff auch einen Polizisten tätlich an. (Symbol) Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Ein 16-Jähriger wollte sich gewaltsam Zugang zum Hemdglunkerball in Grafenhausen verschaffen und randalierte.









Beim Hemdglunkerball am Donnerstagabend kam es b in der Schulstraße in Grafenhausen zu einem Polizeieinsatz und damit einhergehend zu Widerstandshandlungen durch einen 16-jährigen. Das berichtet die Polizei.