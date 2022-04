1 Für einen 21-Jährigen gab es jetzt eine Jugend- und Bewährungsstrafe – als letzte Chance. Foto: Archiv-Foto Beiter

Zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten hat das Jugendschöffengericht Hechingen einen 21-Jährigen dafür verurteilt, dass er sich zwei Polizeibeamten widersetzt und sie beleidigt hatte.















Link kopiert

Albstadt-Ebingen - Das scheinbar hohe Strafmaß erklärt sich daraus, dass der Angeklagte vorbestraft und Bewährungsbrecher war. Er war schon zweimal vor Gericht gestanden, das erste Mal, nachdem er 17-jährig mit zwei gleichaltrigen Kumpanen von Albstadt aus eine mehrtägige Autoreise durch halb Deutschland unternommen hatte – mit wechselnden gestohlenen Wagen, gestohlenen Kennzeichen, die der Camouflage dienten, mit Tankprellerei und natürlich ohne Führerschein; die Drei gelangten auf diese Weise immerhin bis in den Spreewald. Weniger spektakulär geriet das Delikt, das dem Angeklagten 2020 die nächste Verurteilung einbrachte, nämlich die Beleidigung von Polizisten, aber auch sie trug dazu bei, dass das Gepäck des jungen Mannes immer schwerer wurde: Ein Jahr und sieben Monate stand bereits zu Buche, als er nun erneut auf die Anklagebank musste, und die Bewährungsfrist war noch nicht abgelaufen.

Wüste Beschimpfungen

Die Anklage entsprach weitestgehend der von 2020. Der Angeklagte war im Herbst des gleichen Jahres bei Bekannten in Ebingen untergekommen; an einem Oktobertag wurde die Polizei verständigt, weil er, voll des Wodkas, vor dem Haus mit Nachbarn in Streit geraten war. Zwei Beamte erschienen auf der Bildfläche und sprachen einen Platzverweis aus, worauf er sich ins Haus zurückzog; die Beiden befanden sich noch auf dem Rückweg zum Revier, als der nächste Anruf einging: Der Störenfried sei schon wieder draußen und mache Ärger. Darauf fuhren die Polizisten zurück und nahmen den Betrunkenen in Gewahrsam; als er sich weigerte, ihnen zu folgen, legten sie ihm Handschellen an. Dabei widersetzte er sich ihnen, so gut er konnte, beschimpfte sie wüst und machte während des Transports und im Krankenhaus, wo seine Haftfähigkeit überprüft wurde, wiederholt Anstalten, sich zu befreien.

Geschubst – aber nicht mehr

All das gab er in der Verhandlung auch zu, sofern er sich daran erinnern konnte; einen Vorwurf der Anklage, den schwerwiegendsten, bestätigten allerdings weder er noch der Beamte, der im Auto neben ihm saß: dass er versucht habe, den Gesetzeshüter zu schlagen. Nein, gab dieser zu Protokoll, unruhig sei der Passagier gewesen, und geschubst habe er, aber geschlagen? Nein. Wie er den Einsatz einstufe, wollte die Vorsitzende vom Zeugen wissen. "Tagesgeschäft", lautete die lapidare Antwort.

Der Staatsanwalt verzichtete unter diesen Umständen auf den Anklagepunkt, und zwar ohne großes Bedauern – offensichtlich war weder ihm noch dem Gericht daran gelegen, einen jungen Mann um eine Chance zu bringen, die dieser sich in den vergangenen Monaten redlich verdient hat. Der Angeklagte hat über weite Strecken seines Lebens wenig familiären Halt und Kontinuität gekannt; seit seinem 13. Lebensjahr hat er regelmäßig Alkohol und andere Drogen konsumiert, und wenn er kriminell wurde, war meistens Alkohol im Spiel – nüchtern wirkt er höflich, kontrolliert und reflektiert. Im vergangenen Winter hat er sich aus freien Stücken und eigener Initiative in den Entzug begeben; seit mehreren Monaten ist er trocken und geht jetzt in die zweite Halbzeit einher halbjährigen Entziehungskur – übrigens im Norden Hessens und nicht im Zollernalbkreis, wo ihm immer wieder die Versuchung zum Rückfall in Gestalt guter alter Freunde begegnen könnte.

Neuanfang in Göttingen

Was nicht bedeutet, dass ihm nicht auch neue Freunde gefährlich werden könnten. Der Angeklagte will in Göttingen, weit weg von der Alb, ein neues Leben beginnen, und dank dem Staatsanwalt, der es in seinem Antrag bei einer Jugend- und Bewährungsstrafe beließ, und dem Gericht, das dem Antrag folgte, wird er das auch können. Die Richterin warnte ihn jedoch eindringlich davor, sein Suchtproblem auf die leichte Schulter zu nehmen und arglosen Einladungen zu einem kleinen Gläschen zu folgen, weil eines ja so schlimm nicht sein könne. "Wenn Sie da nicht hart bleiben, kann es ganz schnell wieder bergab gehen. Sie müssen jetzt die Kurve kriegen – ein für allemal!"