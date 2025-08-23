Polizeiverordnung in Schramberg: Bußgeld droht bei unbeschriftetem Briefkasten

Der Gemeinderat hat einer neuen Polizeiverordnung zugestimmt, bei der es auch um die korrekte Beschriftung der Briefkästen an den Häusern geht.
Die derzeit gültige Polizeiverordnung der Stadt Schramberg stammt aus dem Jahr 2019. Diese müsse an die Neufassung des Polizeigesetzes Baden-Württemberg vom 6. Oktober 2020 angepasst werden, damit die Verweise in der städtischen Polizeiverordnung mit dem geltenden Polizeirecht des Landes Baden-Württemberg übereinstimmen, heißt es dazu in der Vorlage für die jüngste Gemeinderatssitzung.