Polizeiverordnung in Schramberg: Bußgeld droht bei unbeschriftetem Briefkasten

Der Gemeinderat hat einer neuen Polizeiverordnung zugestimmt, bei der es auch um die korrekte Beschriftung der Briefkästen an den Häusern geht.

Die derzeit gültige Polizeiverordnung der Stadt Schramberg stammt aus dem Jahr 2019. Diese müsse an die Neufassung des Polizeigesetzes Baden-Württemberg vom 6. Oktober 2020 angepasst werden, damit die Verweise in der städtischen Polizeiverordnung mit dem geltenden Polizeirecht des Landes Baden-Württemberg übereinstimmen, heißt es dazu in der Vorlage für die jüngste Gemeinderatssitzung.

„Neu aufgenommen wird Paragraf 18, welcher die Beschriftung von Briefkästen verbindlich vorgibt, um die Zustellung der Post gewährleisten zu können. Die Abteilung Öffentliche Ordnung erhält hier vermehrt Beschwerden von Zustelldienstleistern“, führte Fachbereichsleiter Matthias Rehfuß bei der Vorstellung der Satzung aus.

Auch die Mitarbeiter im Vollzugsdienst benötigten für persönliche Zustellungen die Sicherheit, die Dokumente in den richtigen Briefkasten eingelegt zu haben. Die übrige Satzung entspreche der aus dem Jahr 2019.

Blick in die neue Polizeiverordnung

Der neu aufgenommene Paragraf 18 „Beschriftung von Briefkästen“ legt fest: „Jeder Haushalt hat seinen Briefkasten mindestens mit den Nachnamen aller im Haushalt lebenden Personen zu beschriften. Die Beschriftungen müssen gut lesbar sein und gut lesbar gehalten werden.“

Im Paragrafen 20 listet die Polizeiverordnung die Ordnungswidrigkeiten auf. Dazu kann auch ein nicht richtig beschrifteter Briefkasten gehören, denn: „Ordnungswidrig im Sinn von Paragraf 26 Absatz 1 Polizeigesetz handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Paragraf 18 seinen Briefkasten nicht oder nicht in der vorgegebenen Art und Weise beschriftet oder die Beschriftung nicht mehr lesbar ist.“

Mehrheitlich bei zwei Neinstimmen von Frank Kuner und Jürgen Reuter (beide Aktive Bürger) stimmte der Gemeinderat der Beschlussvorlage der Verwaltung zu. Damit ist diese Polizeiverordnung am 1. August 2025 in Kraft getreten.

Keine Hausnummern-Satzung

Im Jahr 2023 hatte die Stadtverwaltung die Hausnummern ins Visier genommen mit ähnlichen Argumenten. Sie schlug dem Gemeinderat eine Satzung vor, die detailliert regelte, in welcher Form die an den Gebäuden anzubringen seien. Das lehnte der Gemeinderat damals mit großer Mehrheit ab.