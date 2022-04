Helen Moser 02.04.2022 - 17:10 Uhr , aktualisiert am 01.04.2022 - 15:38 Uhr

So viele Unfälle haben sich 2021 in St. Georgen und Königsfeld ereignet

1 Drei Verletzte und zweimal Totalschaden – das ist das Resultat eines Unfalls, der sich im April 2021 zwischen Peterzell und Mönchweiler ereignete. (Archivfoto) Foto: Ginter

Verkehrsunfälle, manche klein, andere größer, passieren immer wieder – auch in St. Georgen und Königsfeld. Aber wie viele waren es eigentlich 2021? Gab es gegenüber dem Vorjahr größere Veränderungen? Und wo stehen Bergstadt und Kurort im Vergleich zu anderen Kommunen im Kreis?















St. Georgen/Königsfeld - Am Nachmittag des 20. April 2021 stoßen auf der B 33 zwischen Peterzell und Mönchweiler zwei Autos frontal zusammen. Die Auswirkungen sind verheerend: Von den Fahrzeugen sind nur noch Wracks übrig, alle drei Insassen der beteiligten Autos werden verletzt. Einer von ihnen muss mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Dass dieser Vorfall 2021 bei Weitem nicht der einzige war, bei dem Menschen in und um St. Georgen und Königsfeld im Straßenverkehr verletzt wurden, zeigt ein Blick in die kürzlich veröffentliche Unfallstatistik des Polizeipräsidiums Konstanz.