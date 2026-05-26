Polizeistatistik Rheinfelden: Polizei verzeichnet weniger Straftaten, aber dafür mehr Unfälle

Mit einem Rückgang der Straftaten um 16 Prozent und einer Steigerung der Aufklärungsquote um 3,1 Prozent fällt die Kriminalstatistik für 2025 weitgehend erfreulich aus.
Polizeirevierleiter Spencer Diringer hielt seinen Bericht vor dem Gemeinderat wie versprochen kurz. Mit total 2273 Straftatsdelikten wies das Jahr 2025 die niedrigste Zahl seit Langem auf, mit einer Aufklärungsquote von 72,1 Prozent dabei die höchste Zahl im Vergleichszeitraum, womit Rheinfelden über dem Landesdurchschnitt rangiere.