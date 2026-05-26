Polizeistatistik Rheinfelden: Polizei verzeichnet weniger Straftaten, aber dafür mehr Unfälle

Mit einem Rückgang der Straftaten um 16 Prozent und einer Steigerung der Aufklärungsquote um 3,1 Prozent fällt die Kriminalstatistik für 2025 weitgehend erfreulich aus.

Polizeirevierleiter Spencer Diringer hielt seinen Bericht vor dem Gemeinderat wie versprochen kurz. Mit total 2273 Straftatsdelikten wies das Jahr 2025 die niedrigste Zahl seit Langem auf, mit einer Aufklärungsquote von 72,1 Prozent dabei die höchste Zahl im Vergleichszeitraum, womit Rheinfelden über dem Landesdurchschnitt rangiere.

Neuer Spitzenreiter in der Statistik sind Rohheitsdelikte (510 im Jahr 2025 gegenüber 472 im Jahr davor), was nicht nur Dieter Wild (CDU) als bedenklich einschätzte.

Viel mehr Sexualdelikte angezeigt

Dem Polizeichef gibt vor allem ein deutlicher Anstieg gefährlicher Körperverletzung zu denken. Stark zugelegt in der Statistik haben Vergehen gegen die sexuelle Selbstbestimmung. „Der Anstieg kann aber auch zusammenhängen mit einem anderen Wahrnehmungs- und Opferverhalten“ relativierte Diringer. Mit am deutlichsten abgenommen haben Diebstahlsdelikte.

Mehr heit der Verdächtigen hat keinen deutschen Pass

Im Vorjahr gab es deutlich weniger Tatverdächtige als noch 2024. Der Anteil nichtdeutscher Personen ist allerdings, obwohl geringer als in den beiden Jahren davor, mit über 50 Prozent noch immer verhältnismäßig hoch. Betrugsfälle via Internet liegen im Trend. Hier erwartet der Polizeichef trotz Aufklärungsmaßnahmen einen weiteren Anstieg in den Folgejahren.

Die Zahlen in der Kriminalstatistik, von Oberbürgermeister Klaus Eberhardt als auch den Gemeinderäten gelobt, begründete Diringer zum Einen mit konsequenten Kontrollen und Ahndung von Vergehen, zum Andern mit einer guten technischen Ausstattung seines Reviers und des Polizeigebäudes sowie damit, dass zusätzliche Stellen geschaffen wurden und man personell gut aufgestellt sei.

Unfälle mit E-Scootern bereiten der Polizei Sorge

884 Verkehrsunfälle ereigneten sich im Jahr 2025, davon 17 mit Schwerverletzten, wobei jede Person, die ins Krankenhaus gebracht werden muss, als schwerverletzt gilt. Bei nahezu der Hälfte der Unfälle handelte es sich um Kleinstunfälle mit allenfalls geringem Sachschaden.

Wesentliche Unfallursachen bleiben überhöhte Geschwindigkeit und mangelnde Verkehrstüchtigkeit oder Ablenkung. Auffällig ist das Fahren unter Einfluss berauschender Mittel wie Alkohol, Drogen oder Medikamente. Weniger markant ist, dass Junglenker und Senioren häufiger in Unfälle verwickelt sind. Großen Unmut bereiten Diringer aber - und dabei wurde seine Miene sehr ernst und seine Stimme lauter – die stark zunehmenden Unfälle mit E-Scootern.

Stadtverwaltung reagiert auf Probleme mit E-Scootern

In diesem Zusammenhang kündigte Eberhardt zur Ausstattung der Fußgängerzone mit Pollern ergänzende Maßnahmen zur Eindämmung des Durchrasens mit E-Scootern an; auch die Kontrollen werden verstärkt werden, etwas, was Uwe Wenk (SPD) und andere Gemeinderäte unisono begrüßten. Silvia Rütschle (Freie Wähler) regte Informationsveranstaltungen in den Schulen an, wo die Polizei gemäß Diringers Aussage zwar regelmäßig Termine zur Verkehrsprävention durchführe, aber bislang noch nicht zum Thema E-Scooter.

Eventhalle sorgt häufig für Ruhestörungen

Ein Reizthema in der Öffentlichkeit ist die Eventhalle an der Römerstraße mit ruhestörenden Veranstaltungen. Sie werde sehr oft kontrolliert, sagte Eberhardt, und aufgrund inzwischen möglicher objektiver Messdaten wurden auch bereits häufiger Ordnungswidrigkeiten wegen Lärmbelästigung zur Anzeige gebracht.

Diringer bat um Verständnis dafür, dass bei gleichzeitig stattfindenden Unfällen oder Delikten mit körperlicher Gewalt Ruhestörungsvergehen eine untergeordnete Priorität besäßen. Aber er appellierte gleichzeitig an die Bürgerschaft, Vergehen, welcher Art auch immer, der Polizei zu melden. „Polizeiarbeit geschieht zwar viel unter dem Radar der Öffentlichkeit, aber eingreifen können wir nur, wenn wir über Straftaten und Ordnungswidrigkeiten in Kenntnis gesetzt wurden.“