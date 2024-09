Polizeistatistik in Nagold: Großteil der Ladendiebe sind Frauen

1 Die meisten Ladendiebstähle in Nagold begingen 2023 Frauen. Häufig waren Einkaufsläden wie Supermärkte das Ziel. Foto: Steve Lovegrove - stock.adobe.com

Wer sich die Polizeistatistik über Ladendiebstahl in Nagold anschaut, dürfte überrascht sein: Es sind besonders Frauen und auch auffällig viele Kinder und Jugendliche, die in Supermärkten klauen.









Im Jahr 2023 war die Anzahl der Ladendiebstähle in Nagold höher als in den vorausgegangenen vier Jahren, sagt Christian Schulze, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim. In einigen dieser Jahre dürfte aber auch eine Rolle gespielt haben, dass Corona-Lockdowns das öffentliche Leben einschränkten. Der Tiefpunkt der Statistik in den vergangenen Jahren stellt das Jahr 2021 mit 72 Fällen dar. Für das laufende Jahr sei die Tendenz bisher rückläufig.