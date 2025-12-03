Polizeistatistik für Horb: Krimineller Bahnhof? Schul-Ärger? Das sagen die Zahlen wirklich

Im Ausschuss für Kultur und Soziales stellt Polizeichef Enzo Cicero die Polizeistatistik vor. Warum immer mehr Kinder ins Visier geraten und wie kriminell der Bahnhof ist.

Für Stadtrat Winfried Asprion (OGL) ist klar: Die Horber Polizei sollte Streifen zu Fuß einführen. Weil sie durch den Umzug an die Hornauer Straße nicht mehr im Herz der Kernstadt ist. Horbs Polizeichef Enzo Cicero lehnt das ab: „Wir würden das bei unserer Besetzung gar nicht schaffen. Dazu gibt die Kriminalitätslage das nicht her.“

So steht es wirklich um die Kriminalität am Bahnhof

Cicero: „Dieser Bereich wird normalerweise nicht trennscharf ermittelt. Wir haben uns die Mühe gemacht und das ausgewertet.“ Das Ergebnis, so Cicero: „An dieser zentralen Stelle sind täglich 2500 bis 3000 Leute. Es ist eine Frage der Wahrscheinlichkeit, dass hier auch Personen darunter sind, dass einer dabei ist, der zu viel getrunken hat oder noch aggressiver auftritt.“

Im Jahr 2024 hatte die Horber Polizei 259 Einsätze im Bereich Bahnhof/ZOB/Arkaden. 150 davon waren „Sonstige Anlässe“ wie Unfälle, Lärmbelästigung oder, so Cicero – „weil einer rumliegt“.

Horbs Polizeichef Enzo Cicero im Ausschuss für Kultur und Soziales. Foto: Juergen Lueck

Die Straftaten lagen hier im Jahr 2024 bei knapp unter 100 Fällen. Cicero: „Die Hälfte sind Ladendiebstähle in den Arkaden und Kaufland. Es gibt maximal 50 Straftaten am Bahnhof. Schwarzfahren (Erschleichen von Leistungen), jede Menge Betrügereien, Sachbeschädigungen und Beleidigungen. Die Gewaltdelikte davon sind weniger als zehn Prozent – im Jahr 2024 waren das fünf über das ganze Jahr verteilt.“

Werden Horber Kinder krimineller?

Und was ist bei der Polizeistatistik allgemein auffällig? Bei den Anzeigen von Straftaten, die Kinder und Jugendliche begangen haben (sollen), gibt es laut Cicero einen Anstieg. Bei den Kindern hat das viel mit der Schule zu tun. Wenn dort etwas passiert, wird es bei uns angezeigt.“ Im Gespräch mit unserer Redaktion sagt der Polizeichef: „Das sind Eltern, die auf Schulhofprügeleien reagieren.“

Der Polizeichef sagt im Ausschuss: „Für die Schulen kann das auch einen Rettungsanker bedeuten, wenn diese an Grenzen kommen.“

Darum gibt es mehr Strafanzeigen an Schulen

CDU-Fraktionschef Götz Peter, auch geschäftsführender Schulleiter der Schulen aus der Raumschaft: „Die Schulen selbst zeigen nicht an. Wir können von der Schule Disziplin- und Ordnungsmaßnahmen einleiten. Die Eltern zeigen auch auf meinen Rat hin so etwas an.“ Er lobt, dass der Jugendsachbearbeiter der Polizei Horb eng mit den Schulen zusammenarbeitet.

Bei den Jugendlichen geht die Polizei dann doch auf Streife – bei den Jugendschutzkontrollen. Cicero: „Haben sie für ihr Alter illegal Zigaretten oder E-Zigaretten dabei? Cannabis oder Werkzeuge dafür? Messer? Das haben wir in diesem Jahr dreimal gemacht – vielleicht kommt noch eine vierte.“

So hat sich die Kriminalität in Horb entwickelt

Gesamt

Die Zahl der Fälle ist von 2023 auf 2024 leicht gestiegen – von 1041 auf 1105. Sachbeschädigungen und Beleidigungen sind 2025 zurückgegangen. Bei den Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung stieg die Zahl von 32 auf 42 angezeigte Taten im Jahr 2024.

Rauschgift

Durch die Cannabislegalisierung gab es ein Minus von 23 Rauschgift-Delikten auf 44 in 2024. Cicero: „Viele Anzeigen gab es wegen der erlaubten Obergrenzen. Wie viel Pflanzen darf man haben, wie viel Gramm. Die Benutzer haben sich inzwischen an die Regeln gewöhnt.“

Roheitsdelikte (Raub, Körperverletzung)

Die Zahl stiegt von 178 auf 232 in 2024. Einen Raub weniger, dafür stieg die Zahl der Körperverletzungen von 116 auf 151 im Jahr 2024. Der Trend in diesem Jahr: rückläufig. Cicero: „Weihnachten und Silvester stehen aber noch vor der Tür.“

Betrug

Die Zahl bei den Vermögens- und Fälschungsdelikten sank von 127 auf 116 in 2024. Cicero: „Das wird 2025 stark ansteigen. Durch das Internet. Das beschäftigt uns ungemein. Kaum haben wir eine Betrugsmasche aufgedeckt, kommt die nächste. Da sind wir immer einen halben Schritt hinterher.“

Diebstahl

Die Zahl ist leicht gesunken: Von 273 Fällen auf 266 Fälle im Jahr 2024. Cicero: „Trotz einer Autoaufbruchserie von 60 Taten in Horb. Die konnte größtenteils aufgeklärt werden durch die Videoaufnahmen eines Hausbesitzers.“