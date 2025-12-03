Polizeistatistik für Horb: Krimineller Bahnhof? Schul-Ärger? Das sagen die Zahlen wirklich

Im Ausschuss für Kultur und Soziales stellt Polizeichef Enzo Cicero die Polizeistatistik vor. Warum immer mehr Kinder ins Visier geraten und wie kriminell der Bahnhof ist.
Für Stadtrat Winfried Asprion (OGL) ist klar: Die Horber Polizei sollte Streifen zu Fuß einführen. Weil sie durch den Umzug an die Hornauer Straße nicht mehr im Herz der Kernstadt ist. Horbs Polizeichef Enzo Cicero lehnt das ab: „Wir würden das bei unserer Besetzung gar nicht schaffen. Dazu gibt die Kriminalitätslage das nicht her.“