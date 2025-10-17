Polizeischau in VS: Einmal in die Haut eines Polizisten schlüpfen

Auf der Polizeischau in VS war einiges geboten. Streicheleinheiten bei der Reiter- und Hundestaffel, aber auch die Inspektion eines riesigen Wasserwerfers. Wir haben die Bilder.
In der Heliosarena wurden am Freitagabend in Villingen-Schwenningen die neuen Polizisten Baden-Württembergs bei einer zentralen Feier vereidigt. Doch schon davor gab es etwas zu sehen: Bei der großen Polizeischau konnten viele Besucher hautnah erleben, wo und wie die künftigen Beamten im Einsatz sind – und diesen all ihre Fragen stellen.