Was taugt „Der Dicke liebt“? Der neue „Polizeiruf 110“ aus Halle im Schnellcheck.

Die Handlung in zwei Sätzen Als die achtjährige Schülerin Inka missbraucht und ermordet in einer Kleingartenanlage aufgefunden wird, gerät ihr titelgebender übergewichtiger Lehrer trotz Alibi unter Verdacht. Zu spät für ihn stellt sich das Unfassbare heraus: Zwei Schüler waren die Täter.

Zahl der Leichen 2

Wiedersehen Koitzsch (Peter Kurth) trifft sein Date aus dem ersten Haller „Polizeiruf“ unter traurigen Umständen wieder. Monika Hollig (Susanne Böwe) war Inkas Schuldirektorin. Ein weiteres Wiedersehen gibt es für die Zuschauer mit Andreas Schmidt-Schaller, der noch einmal in die Rolle des ehemaligen Ermittlers Thomas Grawe schlüpft.

Augenblick Regisseur Thomas Stuber verstärkt das ohnehin sehr intensive Spiel der Darsteller noch, indem er sie in manchen Momenten direkt in die Kamera sprechen lässt. Das wirkt, als würden sie sich hilfesuchend an die Zuschauer wenden.

An der Grenze „Wie hältst du das aus?“, wird Lehmann von seiner Frau gefragt. „Gar nicht“, antwortet dieser.

Unser Fazit Mehr Drama als Krimi und doch spannend. Die Handlung ist bedrückend, und manchmal gehen die Darstellungen zu weit. Mit den beiden Ermittlern wünscht man sich dennoch ein baldiges Wiedersehen.

Spannung Note 2; Logik Note 3