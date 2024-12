Was taugt „Jenseits des Rechts“? Der neue „Polizeiruf 110“ aus München im Schnellcheck.

Die Handlung in zwei Sätzen Mia liebt Lucky und ist auch in dessen Amateurpornos seine Partnerin. Als Lucky tot in seinem Wohnwagen liegt, sind die Kommissare Cris Blohm (Johanna Wokalek) und Dennis Eden (Stephan Zinner) zudem mit den nicht ganz edlen Geschäften von Mias Vater, einem Goldhändler der Superreichen, konfrontiert.

Zahl der Leichen 2

Mengenlehre Mias Schwester, eine junge Beauty-Influencerin, sorgt sich um Millionen Follower, ihr Vater verwaltet Milliarden Euros. An seinem Ruf und seinen Nerven kratzen bereits „Blutgold“-Aktivisten. „Und dann kommt noch die eigene Tochter und zieht deinen Namen so richtig in den Dreck“, mault der Spezialist für nicht so Sauberes.

Dilemma Die Rechtsmedizinerin hat relevante DNA-Infos, die sie nicht weitergeben darf. Der Münchner Fall zieht Spannung aus einer realen Rechtslage, die verblüfft.

Therapie Ein Vater, der die eigene Tochter auf der Couch sitzen hat? So unprofessionell geht’s in echt hoffentlich nicht zu.

Unser Fazit In ihrem dritten Fall ermittelt Johanna Wokalek als Kommissarin Blohm unterhaltsam zupackend. „Ich spüre den ganzen Tag, wie ich innerlich ziemlich bockig werde“, ärgert sie sich über den Schutz des Unternehmers von oben – und setzt sich erfrischend über alle Grenzen hinweg.

Spannung Note 2-3; Logik Note 2