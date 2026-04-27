Polizeirevier Schopfheim: Höchststand bei Unfällen – mit klarer Schlagseite

617 Unfälle ereigneten sich in 2025 im Polizeirevier Schopfheim – ein Höchststand, der zu großen Teilen aufs Konto einer Gruppe geht.
Die sind im Revierbereich Schopfheim zwischen Maulburg und Feldberg im vergangenen Jahr um 14,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. In absoluten Zahlen bedeutet das 79 Unfälle mehr – 617 in 2025 gegenüber 538 in 2024. Diese Zahl liegt zugleich deutlich über dem Fünf-Jahres-Mittelwert von 531, hält die Polizei in der aktuellen Verkehrsunfallstatistik fest. Auch die Zahl der Unfälle mit Verletzten stieg erneut an (+6,4 Prozent; 11 Unfälle). Besonders augenfällig ist die Zunahme im Revier Schopfheim im Vergleich zum Landkreis Lörrach insgesamt: Dort stieg die Gesamtzahl der Unfälle gegenüber dem Vorjahr nur leicht, um knapp drei Prozent (+82 Fälle).