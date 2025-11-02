Polizeirevier Lörrach: Neues Duo übernimmt Leitung

Fünfeinhalb Jahre lang hat Andreas Nagy das Polizeirevier Lörrach geleitet. Zum Monatswechsel haben er und sein Stellvertreter Jürgen Bäuml diese Aufgabe in jüngere Hände übergeben.
Die Verabschiedung wurde am Freitagmittag im Beisein der Familien der beiden Ersten Hauptkommissare und vieler langjähriger Weggefährten im Kanonenkeller des Lörracher Reviers ausgiebig gefeiert. Darüber hinaus wurden die beiden Nachfolger, Polizeioberrat Christian Schmidt und Erster Polizeihauptkommissar Christian Pfaff, feierlich in ihr neues Amt eingeführt.