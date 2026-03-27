Polizeipräsidium stellt sich quer: Verhandlungstermin zu den Akten von Dirk Brünker vorerst abgesetzt

Paukenschlag beim Streit um die Akteneinsicht im Fall Dirk Brünker. Das Polizeipräsidium Konstanz hat erwirkt, dass der Verhandlungstermin beim Verwaltungsgericht platzt.
Den 13. April hatte sich die Familie Brünker dick im Kalender angestrichen. An diesem Montag sollte vor dem Verwaltungsgericht Freiburg darüber entschieden werden, ob die Angehörigen von Dirk Brünker die komplette Akteneinsicht in den Villinger Vermisstenfall erhalten. Monate hatten sie auf diesen Zeitpunkt hingefiebert. Doch daraus wird erst einmal nichts.