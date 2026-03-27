Polizeipräsidium stellt sich quer: Verhandlungstermin zu den Akten von Dirk Brünker vorerst abgesetzt

Paukenschlag beim Streit um die Akteneinsicht im Fall Dirk Brünker. Das Polizeipräsidium Konstanz hat erwirkt, dass der Verhandlungstermin beim Verwaltungsgericht platzt.

Den 13. April hatte sich die Familie Brünker dick im Kalender angestrichen. An diesem Montag sollte vor dem Verwaltungsgericht Freiburg darüber entschieden werden, ob die Angehörigen von Dirk Brünker die komplette Akteneinsicht in den Villinger Vermisstenfall erhalten. Monate hatten sie auf diesen Zeitpunkt hingefiebert. Doch daraus wird erst einmal nichts.

Klaus Döll, Pressesprecher des Verwaltungsgerichts Freiburg, kennt die Hintergründe. So habe das Polizeipräsidium Konstanz Ende Februar – und damit fast ein Jahr, nachdem beim Verwaltungsgericht die Klage eingegangen war – eine Verweisung des Rechtsstreits an das Oberlandesgericht Karlsruhe beantragt.

Fabian Herkommer erklärt als Pressesprecher des Polizeipräsidiums, warum. So seien „Zweifel hinsichtlich der Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts aufgekommen“. Herkommer: „Eine rechtliche Prüfung hat die Frage der sachlichen Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts hinsichtlich der streitgegenständlichen Akten aufgeworfen.“

Beim Verwaltungsgericht Freiburg sah man das anders, wie Döll berichtet. Am 13. März entschied man, „der Rechtsauffassung des Polizeipräsidiums nicht zu folgen“. Der Antrag wurde deshalb abgelehnt. Zunächst schien damit klar, dass der Termin einen Monat später weiterhin stattfinden kann.

Verwaltungsgerichtshof muss noch entscheiden

Aber: Das Polizeipräsidium hat nun Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg eingelegt. Eine Entscheidung liegt hier laut Döll noch nicht vor. „Diese Entscheidung soll zunächst noch abgewartet werden, weshalb der Verhandlungstermin aufgehoben werden musste“, begründet der Gerichtssprecher die Absage des Termins am 13. April.

Das Berliner Recherchezentrum mit den beiden Journalisten Nadine Saeed und Luke Harrow – sie hatten den Fall neu aufgerollt – sieht das Vorgehen als „schwer nachvollziehbar“, wenn auch rechtlich zulässig. Denn das Polizeipräsidium selbst sei es gewesen, das der Familie mitgeteilt habe, dass es keine weiteren strafrechtlich relevanten Akten gebe „und die verbleibenden Unterlagen vor dem Verwaltungsgericht eingeklagt werden müssten“, erklären die Journalisten.

Tochter zeigt sich verärgert über Vorgehen

In der weiteren Korrespondenz sei die Zuständigkeit vom Polizeipräsidium bis kurz vor dem Prozesstermin bestätigt worden. Die neue Bewertung sorge nun für eine weitere Verzögerung. „Auffällig ist zudem, dass die vom Polizeipräsidium Konstanz nun als strafrechtlich relevant eingeordneten Akten der Staatsanwaltschaft nach bisherigem Stand nicht vorliegen“, heißt es weiter.

Für Tochter Tamara Brünker ist der aufgehobene Gerichtstermin „sehr ärgerlich“, wie sie über das Recherchezentrum erklärt. „Wir lassen uns davon aber nicht bremsen, jeder Widerstand macht uns nur entschlossener. Verzögerung ersetzt keine Aufklärung und dieses Vorgehen kann nicht dauerhaft funktionieren“, sagt sie.

Familie strebt weitere Untersuchung an

Man wolle unabhängig vom Streit um die Akteneinsicht die Aufklärung selbst vorantreiben. Geplant sei, das Handy von Dirk Brünker auszulesen und die Daten gutachterlich auswerten zu lassen. Denn die Familie sieht hinsichtlich der Ermittlungen und der Schlussfolgerungen, wie der bekannte Villinger zu Tode kam und warum seine Leiche erst 77 Tage später aus der Brigach geborgen wurde, weiterhin Unklarheiten.