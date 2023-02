1 In der ganzen Region – wie hier beim Umzug anlässlich der Ortenauer Narrentage in Offenburg Ende Januar – verlief die Fastnacht in großen Teilen friedlich. Die Polizei zieht anlässlich des Aschermittwochs ein positives Fazit. Foto: Armbruster

Das Polizeipräsidium Offenburg hat ein positives Fazit der zurückliegenden närrischen Tage gezogen. „Gravierende Vorfälle“ habe es keine gegeben.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Polizei in Mittelbaden blickt zufrieden auf die vergangenen närrischen Tage: „So wünscht man sich die fünfte Jahreszeit: Gesellig, ausgelassen und friedlich“, zeigte sich Polizeipräsident Jürgen Rieger zufrieden mit dem Verlauf der närrischen Tage im Bereich des Polizeipräsidiums Offenburg – also dem Ortenaukreis, dem Landkreis Rastatt sowie Baden-Baden. „Gemessen an den tausenden Besucherzahlen bewegte sich unter dem Strich alles im Rahmen.“

„Gänzlich störungsfrei“ läuft die Fasent doch nicht ab

„Die Menschen gierten nach der Corona-Pause regelrecht nach Ausgelassenheit und versprühten überwiegend Frohsinn“, heißt es in der diesjährigen Fastnachtsbilanz des Polizeipräsidiums. Teilweise säumten mehreren zehntausend Feiernde die Straßen, während etliche tausend Hästräger durch die festgelegten Umzugsstrecken schweiften. „Das Resümee ist unter diesem Aspekt umso erfreulicher, da es keine gravierenden Vorfälle im Zusammenhang mit den Fastnachtsveranstaltungen zu vermelden gibt“, heißt es in der Mitteilung des Präsidiums.

Gänzlich störungsfrei blieben die vielen Brauchtumsveranstaltungen indes nicht. Wo sich viele Menschen und Alkoholkonsum vermischen, blieben Reibereien nicht aus, heißt es in der Mitteilung. So mussten einzelne Streitereien geschlichtet oder Körperverletzungs- und Beleidigungsdelikte aufgenommen werden. Durch Präsenzstreifen und Vorkontrollen konnten aber auch einige sich anbahnende Kontroversen im Keim erstickt werden.

Polizei bedankt sich bei allen Verantwortlichen

Sämtliche Verantwortliche der Polizeireviere im Präsidiumsbereich berichteten jedoch unisono, dass das Gesamtbild einer friedlichen Fastnacht dadurch nicht getrübt wurde, so die Mitteilung der Polizei. Bei den meisten Umzügen in den Narrendörfern oder auch den Hallenveranstaltungen habe die Gesellig- und Fröhlichkeit im Vordergrund gestanden und die närrischen Spektakel gingen ohne bekannt gewordene Straftaten über die Bühne.

Ein Lob spricht die Polizei dabei sämtlichen Veranstaltern aus, die die Sicherheitsbelange sowohl in der Planung, als auch in der Umsetzung im Austausch mit den Kommunen und der Polizei „nicht nur im Blick behielten, sondern auch umgesetzt haben“. Die Sicherheitskonzepte würden jährlich verfeinert und individuell falls erforderlich angepasst.