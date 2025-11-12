Polizeiposten Kandern: „Akten schleppen müssen wir nicht“

Hauptkommissar Ralf Huck wird den neuen Posten in Bad Bellingen leiten. Der Umzug steht im Dezember an – dann wird das Team des Polizeipostens Kandern aufgeteilt.
Ja, sagt Ralf Huck, mit dem Polizeirevier in Weil am Rhein sei es so eine Sache. Da sei zum einen die doch sehr besondere „kriminalgeografische Lage“ der Stadt als „Quasi-Vor-Ort“ von Basel, die sehr viele Straftaten bedinge. Aufgrund der Grenzlage gebe es dort viele illegale Grenzübertritte. Das Polizeirevier selbst sei nicht optimal konzipiert gewesen – die Büros dort waren sehr beengt. 25 Jahre war Huck Dienstgruppenleiter in Weil am Rhein, hatte als solcher Personalverantwortung für sieben bis neun Polizisten.