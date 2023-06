Mit einer Verkehrskontrolle auf der B 462 in Schramberg will die Polizei für mehr Sicherheit sorgen.

Alkohol und Drogen als eine der Hauptursachen für Verkehrsunfälle – aus diesem Grund kontrollierte die Polizei in Schramberg am Montagnachmittag Autofahrer auf der Bundesstraße 462 in der Schramberger Talstadt.

Ein Augenmerk, so Kai Eggenweiler, der Leiter der Führungsgruppe des Polizeireviers Schramberg, der selbst vor Ort war, galt bei der Kontrolle Rückreisenden vom „Southside-Festival“, die auf dem Weg von Neuhausen ob Eck über die B 462 vor allem in Richtung Autobahn A5 unterwegs waren.

Oft auch Drogen konsumiert

Bei Festivals würden immer wieder auch Drogen konsumiert, weiß Eggenweiler und so würden die Autofahrer neben Alkohol – und der Frage nach Führerschein- und Fahrzeugpapieren – eben zunächst auch auf Drogenkonsum getestet. Wer angehalten werde und dabei auffalle, der werde getestet – die Folgen: 500 Euro und ein Monat ohne Führerschein sowie eine Meldung an die Führerscheinstelle, die Weiteres veranlassen kann.

Einen „Sünder“ ertappt

Viele „Sünder“ gingen am Montag den Beamten zwar nicht ins Netz, aber immerhin ein Autofahrer war unter Drogeneinfluss unterwegs – und konnte von der Polizei so gestoppt werden. Hier werde, so Eggenweiler, die Gefahr eines „Flashbacks“ unterschätzt, der auch nach dem Genuss von Drogen verspätet Symptome auslösen könne, die zu einer Fahruntüchtigkeit führten.