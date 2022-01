Polizeikontrolle in Rosenfeld

1 Ein junger Autofahrer wollte vor der Polizei abhauen. Symbolbild. Foto: dpa

Ohne Führerschein und mit gefälschtem Kennzeichen ist ein 18-Jähriger am Mittwochnachmittag mit seinem Ford Fiesta in Bickelsberg vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Dabei kam er von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Er und seine 19-jährige Beifahrerin blieben unverletzt.















Rosenfeld - Der junge Mann muss jetzt mit mehreren Anzeigen rechnen.

Kurz nach 14.15 Uhr war er mit seinem Ford in der Bühlstraße unterwegs und fiel einer Polizeistreife auf, die eine Verkehrskontrolle durchführen wollte. Der Fahrer missachtete jedoch sämtliche Anhaltezeichen und fuhr stattdessen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch den Ort und in Richtung Häselteiche davon. Auf winterglatter Fahrbahn kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Er und seine 19-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Bei der folgenden Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 18-Jährige keinen erforderlichen Führerschein hat, sein Auto nicht zugelassen ist und die Plaketten auf den Kennzeichen gefälscht waren. Um die Bergung des verunfallten Autos kümmerte sich der Unfallverursacher selbst. Der entstandene Sachschaden steht derzeit nicht fest.