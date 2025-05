Polizeikontrolle in Dornstetten

1 Der Polizei ist in Dornstetten ein besonders dreister Autofahrer in die Griffe gekommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat Gleich drei Anzeigen kommen auf einen 45-Jährigen zu, der in Dornstetten von der Polizei kontrolliert worden war.







Link kopiert



- Am Montag, gegen 11.45 Uhr, ist in der Gottlieb-Daimler-Straße in Dornstetten nach Angaben der Polizei ein 45-jähriger Mercedes-Fahrer von einer Streifenwagenbesatzung des örtlichen Polizeipostens kontrolliert worden.