Mit einem stark alkoholisierten Autofahrer hatte es die Polizei am Donnerstagabend im Freudenstädter Teilort Wittlensweiler zu tun. Erschwerend kam hinzu, dass der 41-Jährige gar keinen Führerschein besitzt.

Wie die Polizei berichtet, bemerkte ein aufmerksamer Zeuge gegen 22 Uhr einen Opel, der die Straße mehrfach auf- und ab fuhr – teilweise im Rückwärtsgang. Die alarmierte Polizeistreife entdeckte den 41- jährigen Fahrer schließlich in der Aacher Straße und unterzog ihn einer Kontrolle. Dabei wurde deutlicher Atemalkoholgeruch und ein schwankender Gang bemerkt.

Der Mann war nicht mehr in der Lage, einen Atemalkoholtest durchzuführen, so dass er zwecks Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Im Zuge der Kontrolle stellte man erschwerend fest, dass der 41-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt.