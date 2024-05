Nach einem Unfall bei Hammereisenbach am Freitagmittag sucht die Polizei weiterhin den Unfallverursacher und seinen Beifahrer. Beide wurden mit einem Hubschrauber gesucht - vergeblich. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Der bislang namentlich nicht bekannte Unfallverursacher fuhr gegen 12.30 Uhr auf der Landesstraße 172 aus Richtung Hammereisenbach kommend und wollte nach links in Richtung Vöhrenbach abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt der aus Richtung Vöhrenbach kommenden Unfallgegnerin und es kam zum Zusammenstoß beider Autos.

Beide Autoinsassen des Verursacherautos stiegen im Anschluss aus und flüchteten zu Fuß von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des verursachten Schadens zu kümmern. Eine sofortige, durch die Polizei eingeleitete Fahndung mittels Polizeihubschrauber sowie mehreren Beamten und einem Diensthund verlief bislang ohne Erfolg.

Zeugen gesucht

Laut Polizeiermittlungen war der rechtmäßige Besitzer des Unfallfahrzeuges nicht selbst mit diesem gefahren. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass das Auto an eine namentlich noch nicht bekannte männliche Person verliehen wurde. Die Unfallgegnerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Ihr 9-jähriger Neffe, welcher sich ebenfalls im Auto befand, blieb unverletzt. An den beteiligten Autos entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 3000 EUR.

Die weiteren Ermittlungen werden durch den Verkehrsunfallaufnahmedienst des Verkehrsdienstes Zimmern geführt. Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer sowie seinen Mitfahrer werden unter der Telefonnummer 0741 34879-0 entgegengenommen.