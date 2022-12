Vermisstensuche an Heiligabend in Villingen

1 An Heiligabend sucht die Polizei mit Hilfe eines Hubschraubers nach einer vermissten Person. Foto: Eich

Villingen-Schwenningen - Die Menschen in Villingen sind am Samstagabend gegen 17.45 Uhr aufgeschreckt worden. Grund ist ein Polizeihubschrauber, der tief über den Süden der Stadt schwebt.

Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage unserer Redaktion erklärt, handelt es sich um eine Überprüfung aus der Luft - demnach wird der Hubschrauber im Rahmen einer Vermisstensuche eingesetzt. "Nähere Details können wir derzeit nicht nennen", heißt es von Seiten des Sprechers.

Insbesondere am Warenberg unterwegs

Die Suche beschränke sich derzeit auf Villingen. Insbesondere im Bereich des Warenbergs verharrte der Hubschrauber minutenlang über dem selben Fleck. Eingesetzt wird hierbei die Wärmebildkamera.

Auch am Boden sind zusätzlich Beamte eingebunden, um die vermisste Person an Heiligabend zu suchen. Weitere Kräfte anderer Hilfsorganisationen sind derzeit nicht an der Suche beteiligt.