Vermisste Frau leicht verletzt in Hardt gefunden

1 Die Polizei war auf der Suche nach einer vermissten Frau. (Symbolfoto) Foto: Heidepriem

Polizeihubschrauber fliegen am Freitagvormittag im Tiefflug über Dunningen. Sie sind auf der Suche nach einer vermissten Frau gewesen.















Link kopiert

Dunningen - Im Bereich Dunningen, Locherhof ist am Freitagvormittag ein Polizeihubschrauber im Tiefflug im Einsatz gewesen. Und das etwa eine Stunde lang. Ein Facebook-User hat sich an unsere Redaktion gewandt und nachgefragt, was es damit auf sich habe. Wir haben uns bei der Pressestelle der Polizei erkundigt. "Es handelte sich um eine Vermisstenfahndung", sagt Pressesprecher Uwe Vincon vom Polizeipräsidium Konstanz.

Frau leicht verletzt aufgefunden

Vermisst sei eine etwa 50-jährige Frau gewesen. Um halb zwölf sei diese "leicht verletzt" im Wald in der Nähe von Hardt aufgetaucht. Etwa eine Stunde habe die Suche gedauert. "Zahlreiche" Polizisten, einige Rettungskräfte und auch die Kripo sind im Einsatz gewesen. Die Frau wurde nun in ein Krankenhaus zur Untersuchung gebracht.