Polizeihubschrauber im Einsatz: Mann flieht aus Psychiatrie in Freudenstadt – was bislang bekannt ist

Ein psychisch erkrankter Mann soll am Montag aus einer Psychiatrie in Freudenstadt geflohen sein – die Polizei rückt mit einem Hubschrauber aus. Wohin ist der Mann verschwunden?
Eine große Suche nach einem Vermissten ließ am Montagnachmittag zunächst ein Polizeiauto mit Blaulicht und Martinshorn ausrücken – eine Stunde später kreiste dann ein Polizeihubschrauber aus Stuttgart über Freudenstadt und anschließend auch über Loßburg. Die Polizei meldet: ein psychisch erkrankter Mann aus einer Psychiatrie werde vermisst.