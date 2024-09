1 Die Suche nach dem 86-Jährigen mit einem Polizeihubschrauber blieb erfolglos. Foto: dpa/Felix Hörhager

Zuletzt war Erich H. aus Oberschopferheim am Dienstag gesehen worden. Er könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.









Der 86-jährige Erich H. aus dem Friesenheimer Ortsteil Oberschopfheim wird seit Dienstag vermisst. Es besteht die Möglichkeit, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet, heißt es in einer Mitteilung der Polizei am Mittwochabend. Der Vermisste wurde zuletzt am Dienstag, 24. September, gegen 17 Uhr in Friesenheim in Richtung Bundesstraße 3 mit einem älteren Fahrrad gesehen.