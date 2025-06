Aufregung am Donnerstagabend in Villingen-Schwenningen: Über der Doppelstadt schwebt der Polizeihubschrauber. Die Polizei erklärt den Hintergrund.

Das Dröhnen des Helis schreckte viele Bürger in Villingen-Schwenningen auf: Gegen 23.15 Uhr erreichte ein Polizeihubschrauber aus Stuttgart das Stadtgebiet. Er zog zunächst über Schwenningen seine Kreise, flog dann nach Villingen.

Die Beamten überprüften aus der Luft zunächst das Wohngebiet im Goldenbühl, anschließend Bereiche rund um die Innenstadt. Anschließend ging es abermals zurück nach Schwenningen.

Hintergrund des Einsatzes ist eine Vermisstensuche, wie ein Polizeisprecher am Abend auf Anfrage unserer Redaktion erklärt. Die Besatzung unterstützt die Beamten am Boden. "Es wird ein älterer Herr aus Schwenningen vermisst", so der Sprecher. Details liegen derzeit nicht vor, auch eine Öffentlichkeitsfahndung ist derzeit nicht vorgesehen.

Weitere Rettungskräfte sind derzeit nicht im Einsatz.