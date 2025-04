Am Montagabend wurde ein Hubschrauber der Polizei über dem Zollernalbkreis und dem Kreis Rottweil gesehen und gehört. Der Helikopter kreiste zunächst über dem Schömberger Stadtteil Schörzingen und wenig später über Rottweil. Was war da los?

Leser meldeten unserer Redaktion, dass am Montagabend ein Hubschrauber der Polizei über Rottweil und zuvor über Schömberg gesehen wurde.

Bei dem gesichteten Helikopter handelt es sich um einen „Bussard“ der Landespolizei. Wie Radardaten zu entnehmen war, kreiste der Hubschrauber zunächst zwischen etwa 20.30 Uhr und 21 Uhr über dem Schömberger Stadtteil Schörzingen.

Lesen Sie auch

Wenig später, etwa um 21.15 Uhr, kreiste der „Bussard“ noch über Rottweil – „extrem laut“, wie uns ein Nutzer über Facebook schrieb.

Auf Anfrage unserer Redaktion stellte sich heraus, dass es mehrere Gründe für den Einsatz gab. Zuerst wurde der Helikopter in den Zollernalbkreis gerufen.

Nach Angaben eines Sprechers des Polizeipräsidiums in Reutlingen sollte am Montag ein Flüchtling in sein Herkunftsland abgeschoben werden. Der Mann entzog sich allerdings der Festnahme durch die Polizei und wurde in der Folge unter anderem mit Hilfe des „Bussards“ der Landespolizei gesucht.

Ein weiterer Einsatz wartete

Der Mann konnte allerdings nicht gefunden werden. Für den Hubschrauber und seine Piloten war der Abend aber noch nicht zu Ende: Ein weiterer Einsatz wartete kurz darauf in Rottweil auf sie.

Wie das Polizeipräsidium in Konstanz mitteilte, war in Rottweil am Montag gegen 18.30 Uhr eine ältere, demenzkranke Person von der dortigen Helios Klinik als vermisst gemeldet worden. Bei der Suche nach der Dame war unter anderem auch der Hubschrauber im Einsatz.

Die Vermisste konnte gegen 23.30 Uhr wohlbehalten aufgefunden werden. Der Hubschrauber war aber zu diesem Zeitpunkt schon wieder nach Stuttgart zurückgekehrt und gelandet.