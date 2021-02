Polizeihochschule VS 600 Studenten kommen bei Prüfungen zusammen

Villingen-Schwenningen - Es sind Szenen, die so gar nicht in diese Zeit und zu der derzeitigen Pandemielage passen wollen. Lange Autoschlangen bildeten sich am Mittwoch vor dem Messegelände in Villingen-Schwenningen. Studenten aus dem ganzen Land steuern die dortigen Hallen an, um gemeinsam ihre fünfstündige Abschlussprüfungen zu absolvieren. An diesem Tag sind es nach Informationen unserer Zeitung über 600 Studenten, die gleichzeitig zusammenkommen und um kurz vor 10 Uhr – wenn auch mit FFP2-Masken, aber gänzlich unkontrolliert – in Gruppen drei Hallen betreten.

Unsere Zeitung schildert diese Szenerie dem Landesvorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Ralf Kusterer. Dieser zeigt sich entsetzt. "Das ist aus meiner Sicht nicht zu akzeptieren", erklärt er und betont: "Ich verstehe nicht, wie der Ministerpräsident und der Innenminister in Baden-Württemberg das zulassen können."