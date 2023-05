Angesichts der Sex-Affäre um den Inspekteur der Polizei fordert die Grünen-Fraktion eine Verschärfung des Disziplinarrechts. Das Ausüben sexueller Gewalt müsse künftig bei der Polizei als schweres Dienstvergehen gewertet werden, sagte der innenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Oliver Hildenbrand, der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. „So können wir noch besser gewährleisten, dass solches Fehlverhalten mit angemessener Härte geahndet wird.“

Ranghöchster Polizist im Land vor Gericht

Der Inspekteur der Polizei, der ranghöchste Polizist des Landes, steht derzeit wegen sexueller Nötigung vor Gericht. Er soll seine Machtstellung ausgenutzt haben, um im November 2021 eine damals 32 Jahre alte Kommissarin zu sexuellen Gefälligkeiten zu drängen. Der Inspekteur ist vom Dienst freigestellt, kassiert aber weiter monatliche Bezüge in Höhe von mehr als 8000 Euro. Der Fall schlug politisch und medial große Wellen.

Disziplinarrechtliche Maßnahmen eingeleitet

Inzwischen gibt es bestätigten Informationen unserer Redaktion zufolge an der Hochschule der Polizei in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) Vorwürfe wegen sexueller Belästigung. Gegen einen Polizisten, der dort als Dozent tätig gewesen sein soll, seien wegen grenzüberschreitenden Verhaltens gegenüber Polizistinnen disziplinarrechtliche Maßnahmen eingeleitet worden. Das Stuttgarter Innenministerium bestätigte unserer Redaktion zudem, dass weitere rechtliche Prüfungen in dieser Sache anstünden. Weitere Angaben machten Ministerium und Hochschule dazu nicht.

Hochschule prüft Vorwurf wegen unangemessener Bemerkungen

Und ein zweiter Fall bewegt die Polizeihochschule: Demnach sollen an der Einrichtung bei einem Vortrag eines Referenten unangemessene Bemerkungen gefallen sein, die mit dem Fall des Polizei-Inspekteurs zu tun gehabt haben sollen. Studierende sollen sich daraufhin an die Hochschulleitung gewandt und protestiert haben.

Vorfall ist offenbar bereits aktenkundig

Der Vorfall soll bei der Hochschule bereits aktenkundig geworden sein. Der betreffende Referent bestreitet diese Vorwürfe jedoch. Eine abfällige Äußerung will er vor den Studierenden nicht getätigt haben, erklärte er auf Nachfrage gegenüber unserer Redaktion.

Ministerium prüft die Vorwürfe

Ein Sprecher des Stuttgarter Innenministeriums teilte weiter mit, das Ministerium sei von der Hochschule über die Vorwürfe informiert worden. „Der Sachverhalt wird derzeit einer umfassenden rechtlichen Prüfung durch die Hochschule unterzogen.“ Details zu den Vorwürfen wurden vom Sprecher nicht mitgeteilt.

Verschiedene Schwere von Dienstvergehen

Das baden-württembergische Disziplinarrecht unterscheidet nach ergänzenden Angaben leichte, mittelschwere und schwere Dienstvergehen. Die Ampel-Koalition reformiert derzeit das Disziplinarrecht für den Bund und will diese Dreiteilung übernehmen. Allerdings mangele es an einer Definition, was als schweres Dienstvergehen zähle, sagte Grünen-Politiker Hildenbrand.

Sexualisierte Gewalt künftig ein schweres Vergehen?

Aus Sicht der Grünen muss neben dem Verbreiten rechtsextremistischer Inhalte auch die Ausübung sexualisierter Gewalt künftig in Bund und Land als schweres Dienstvergehen gewertet werden. „Eine Qualifizierung als schweres Vergehen würde einen Beitrag leisten, dass disziplinarrechtliche Maßnahmen schärfer ausfallen.“ Eine Ausdehnung auf den Bereich der Sexualdelikte müsse geprüft werden.

Grüne fordern eine neue Fehlerkultur bei der Polizei

Hildenbrand fordert am Wochenende auch eine Reform an der Spitze der baden-württembergischen Polizei, regt eine Verschlankung der Führung an und spricht sich für eine neue Fehlerkultur bei der Polizei aus.