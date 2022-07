2 In den ehemaligen Klostermauern von Maria Tann hat die Polizeifachhochschule ihre Anfänge im Jahr 1979. Foto: Archiv Hochschule für Polizei

Wenn am 17. Juli sich die Polizeihochschule beim Tag der offenen Tür in all ihren Facetten präsentiert, dann wird gleichzeitig ihr 40-jähriges Bestehen nachgefeiert. Doch wie hat sie sich von einem Provisorium in Klostermauern zu einem modernen Hochschulstandort gemausert?















VS-Schwenningen - Angefangen hat alles mit der Verordnung der Landesregierung über die Errichtung der Fachhochschule für Polizei vom 24. April 1979, in welcher in Paragraf 1 festgelegt wurde: "Für die Ausbildung von Beamten des gehobenen Polizeivollzugsdienstes wird im Geschäftsbereich des Innenministeriums die Fachhochschule mit Sitz in Villingen-Schwenningen errichtet." Diese Verordnung tritt zum 1. Mai 1979 in Kraft, was die Geburtsstunde der damaligen Polizeifachhochschule Villingen-Schwenningen bedeutet.