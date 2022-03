2 Die Sporthalle am Campus der Polizeihochschule ist am Mittwoch bei der Verbschiedung der Absolventen gut gefüllt. Foto: Schimkat

Seit Mittwoch tragen 773 Absolventen der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg dazu bei, die Welt ein Stück sicherer zu machen. Nach zweieinhalbjährigem Studium, bedingt durch die Corona-Pandemie unter erschwerten Bedingungen, wurden sie in der Sporthalle des Campus verabschiedet.















VS-Schwenningen - Eine sehr lange Liste von Ehrengästen, unter ihnen Hans Becker, Präsident des Polizeipräsidiums Heilbronn, Landtagsabgeordneter Frank Bonath, Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz – insgesamt bewiesen knapp 60 Ehrengäste den frisch gebackenen Absolventen ihre Anerkennung und nahmen an dem Festakt teil.

Präsident Martin Schatz gratuliert

Hochschul-Präsident Martin Schatz gratulierte den Absolventen, die unter unzähligen Auflagen studierten, mal online, mal in Präsenz, unter genauso anstrengenden Auflagen ihre Prüfungen absolvierten und trotz aller Hindernisse das Ziel der Hochschule, den termingerechten Abschluss des Studiums, erreichten.

"Nach meinem Empfinden war das Weltgeschehen in letzter Zeit zusätzlich von traurigen Nachrichten geprägt, sei es der sinnlose Tod von zwei jungen Polizisten, sei es der Überfall von Russland auf die Ukraine, das alles macht nicht nur mich fassungslos und traurig, sondern uns alle", so Schatz.

Unter Pandemie gelitten

Umso wichtiger sei der Tag mit so vielen Ehrengästen, dazu komme, dass noch nie so viele Absolventen verabschiedet werden konnten wie dieser 41. Studienjahrgang. "Die lange Reise zum Silberstern ist beendet, Sie haben es geschafft", freute er sich und fuhr fort: "Sie haben am meisten unter der Pandemie gelitten, es gab Bedingungen, die Sie, wir aber auch, noch nicht kannten."

Jetzt müsse sich jeder Absolvent täglich mit manchem Nichtwissen, Intoleranz und Gewalt auseinandersetzen, dazu seien sie alle mit dem notwendigen Rüstzeug ausgestattet.

Staatssekretär macht Seitenhieb auf Kommunalpolitik

Staatssekretär Wilfried Klenk erblickte in der ersten Reihe viele glückliche Gesichter von erfahrenen Menschen, die es nicht abwarten können, die "Neuen" in ihre Reihen aufzunehmen.

"Nach der durchaus schwierigen Studienzeit unter erschwerten Bedingungen haben Sie bewiesen, dass Sie flexibel sind", gratulierte er. Dann baute er etwas Frust ab, da er keinen Kommunalpolitiker erblickte, und meinte, es werde immer sofort nach der Polizei gerufen, auch als die Flüchtlinge aus der Ukraine ankamen, hier sollte die Polizei die Registrierungen durchführen, und dann habe ihn noch ein Oberbürgermeister gefragt, wieso nicht mehr Polizei anwesend sei: "Das ärgert mich", so Klenk, "wir werden schließlich überall gebraucht und gerufen". Dabei denke er auch an die Demonstrationen, zu denen die Polizei auch gerufen werde, ergänzte er.

Die Leistung im Fach innerer Sicherheit sei hervorragend, zwei Drittel aller Straftaten wurden aufgeklärt. Insgesamt gingen die Straftaten zurück, dafür danke er allen Kollegen, richtete er seine Worte an alle Anwesenden.

Man erlebe eine spürbare Verstärkung und Verjüngung der Landespolizei, hier wolle er auch dem Parlament für die notwendigen finanziellen Mittel, die bereitgestellt wurden, danken, so der Staatssekretär.

Landespolizeipräsidentin hebt Engagement hervor

Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz erklärte, dass die Menschen im Land "zurecht der Polizei vertrauen". Trotz zunehmender Beleidigungen und Aggressionen stehe die Polizei auf dem Boden der Verfassung: "Bewahren Sie sich Ihr Engagement", wünschte sie.

"Von wegen Party ohne Ende": Benito Bruno und Tobias Berning, Absolventen des 42. Studienjahrgangs, berichteten launig von Umstellungen, Kontaktbeschränkungen oder Online-Unterricht, und trotzdem hätten sie gute Freundschaften schließen können. "Der Welpenschutz ist vorbei, jeder ist für sich selbst verantwortlich, doch hinter uns steht eine starke Mannschaft", dankten sie allen Ausbildern und allen erfahrenen Polizisten, auf die sie bauen können.

Ehrung der Jahrgangsbesten

Nach der Ehrung der Jahrgangsbesten Sabrina Zimmer, Maresa Anne-Cathrin Seeger und Madeleine Sophie Stier spielte das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg unter der Leitung von Stefan R. Halder zum Abschluss an eine exzellente musikalische Umrahmung des Festakts die Deutsche Nationalhymne.