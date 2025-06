Nach dem nächtlichen Polizeihubschrauber-Einsatz in der Kurstadt am vergangenen Freitag gibt es nun Klarheit: Die Polizei hat am selben Tatort, dem Recyclinghof an der alten Bundesstraße, insgesamt vier Einbrecher festgenommen.

Ein Polizeihubschrauber sorgte späten Donnerstagabend für Aufsehen, als er gegen 23.30 Uhr aus Stuttgart anflog und längere Zeit über Bad Dürrheim kreiste. Damals war unklar, weshalb die Beamten Unterstützung aus der Luft anforderten. Ein Polizeisprecher erklärte lediglich, dass der Einsatz mit einem Vorgang am Recyclinghof zusammenhänge.

Jetzt haben Polizei und Staatsanwaltschaft Details bekanntgegeben: Am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr hatten sich zwei Männer unbefugt Zugang zum Gelände des Recyclingzentrum an der alten Bundesstraße verschafft. Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte die Polizei, die das Gelände umstellte. Mithilfe des Hubschraubers und der Hundeführerstaffel konnten die beiden Täter, 36 und 41 Jahre alt, nahe des Zentrums im Bereich der „Kurgärtnerei“ festgenommen werden.

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde dann ein weiterer Einbruch am gleichen Ort verhindert. Eine Streifenwagenbesatzung beobachtete einen Mann, der über den Zaun kletterte und einen Container mit Elektroschrott öffnete. Die Beamten nahmen ihn fest. Außerdem stellte sich heraus, dass ein Komplize als Fahrer eines weißen Transporters fungierte. Auch dieser wurde festgenommen. Die Ermittlungen zu den Einbrüchen dauern an.

Kein Zusammenhang mit anderem Einbruch

Einen Zusammenhang zu einem Einbruch in ein Mobilfunkgeschäft in Bad Dürrheim am vergangenen Donnerstag gegen 23 Uhr, also kurz nach dem Vorfall am Recyclinghof, gibt es offenbar nicht. Bislang unbekannte Täter hatten sich dabei mit Gewalt Zutritt in das Gebäude in der Schwenninger Straße verschafft und dabei dutzende Mobiltelefone geklaut. Der Wert des Diebesguts liegt laut Polizei im mittleren fünfstelligen Bereich.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei weiterhin Zeugen zu einem möglichen Tatverdächtigen. Es handelt sich um einen etwa 1,90 Meter großen Mann. Bekleidet war er laut Beamten mit einer blauen Hose, einer beigen Fleecejacke mit Aufschrift, er hatte ein blaues Handtuch um den Kopf gewickelt, trug hellgraue Handschuhe, hellgraue Turnschuhe und eine schwarze Sporttasche mit weißer Beschriftung.

Der Polizeiposten Bad Dürrheim nimmt unter der Telefonnummer 07726/939480 Hinweise entgegen.