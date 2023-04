Einige Reviere in der Ortenau sind in „fürchterlichem Zustand“

1 Schöne Fassade, Sanierungsstau dahinter? Andreas Bix, Vorsitzender des Kreisverbands der Deutschen Polizeigewerkschaft, kritisiert den Zustand Ortenauer Polizeireviere. Auch der historische Dienstsitz am Offenburger Stadtbuckel soll betroffen sein. Foto: Armbruster

Die Deutsche Polizeigewerkschaft schlägt Alarm: Ein Teil der Dienstgebäude im Kreis befindet sich seit Jahren in einem desolaten Zustand. Besonders betroffen sind demnach die Reviere in Kehl und Offenburg. Mittlerweile werden gar Sicherheitsbedenken laut.









„Trotz des Neubaus des Polizeipräsidiums in Offenburg befinden sich einige andere Polizeigebäude in einem fürchterlichen Zustand“, konstatiert Andreas Bix, Vorsitzender des Kreisverbands der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPOIG). „Sie entsprechen nicht mehr den Standards der heutigen Arbeitswelt.“ Besonders schlecht sei der Allgemeinzustand in Kehl und Offenburg, schildert Bix im Gespräch mit unserer Redaktion. Alles sei in die Jahre gekommen, seit Jahrzehnten „nichts gemacht worden“.