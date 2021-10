1 Eine Polizeikontrolle in der Pforzheimer Nordstadt ist am Samstag eskaliert. Ein 25-jähriger, schwer betrunkener Portugiese soll erst rumgepöbelt und sich dann heftig gegen die Polizeikontrolle gewehrt haben. Foto: dpa/Uli Deck

Die Pforzheimer sollten Polizisten von außerhalb klären lassen, was genau am Wochenende bei der Kontrolle eines Betrunkenen passiert ist. Das im Netz kursieren Video wirft Fragen auf, kommentiert Carola Fuchs, vor allem eine: Wie konnte es soweit kommen?















Stuttgart - Die Bilder sind verstörend. Ein Mann liegt am Boden, festgehalten von vier Polizeibeamten. Man hört ihn wimmern und weinen und sieht, wie ein Polizeibeamter auf seinen Kopf eindrischt. Die Aufregung im Internet ist groß, das Video ist auf diversen Kanälen international zigmal geteilt worden. Die Rede ist von Polizeigewalt, womöglich mit ausländerfeindlichem Hintergrund: Der am Boden Liegende ist Portugiese. Schnell denkt man an George Floyd, den 2020 in den USA von einem Polizisten getöteten Afroamerikaner. Aber Pforzheim ist nicht Minneapolis.