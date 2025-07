Polizeigewalt in den USA: Breonna Taylor: US-Ministerium will nur einen Tag Haftstrafe

Breonna Taylor: US-Ministerium will nur einen Tag Haftstrafe

Polizeigewalt in den USA

Der Name der 26-jährigen Breonna Taylor wurde zu einem Symbol der Bewegung gegen Rassismus und Polizeigewalt. Der Tod der 26-Jährigen löste Proteste gegen Polizeigewalt aus. Ein an dem Einsatz beteiligter Polizist wurde schuldig gesprochen. Die US-Regierung setzt sich jetzt für eine kurze Gefängnisstrafe ein.







Louisville - In einem aufsehenerregenden Fall von Polizeigewalt in den USA hat das Justizministerium für einen an dem Einsatz beteiligten und verurteilten Polizisten eine Haftstrafe von nur einem Tag gefordert. Dies geht aus einem Antrag des Justizministeriums hervor. Der frühere Polizeibeamte Brett H. war nach dem Tod der Afroamerikanerin Breonna Taylor wegen Verstößen gegen die Bürgerrechte von Taylor im November 2024 schuldig gesprochen worden.