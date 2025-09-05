Polizeieinsatz: Polizeieinsatz an Berufskolleg in Essen - Lehrkraft verletzt

1 In Essen ist die Polizei zu einem größeren Einsatz gerufen worden (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa Die Polizei wird zu einem Einsatz an einem Berufskolleg in Essen gerufen. Eine Lehrkraft kommt verletzt ins Krankenhaus.







Link kopiert



Essen - Eine Lehrkraft an einem Berufskolleg in Essen ist verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. An der Schule laufe ein größerer Polizeieinsatz, sagte ein Sprecher. Was passiert sei, sei aber noch unklar. Die Polizei sei gegen 09.30 Uhr alarmiert worden. Von wem genau, könne er ebenfalls noch nicht sagen. "Bild.de" berichtete, ein Schüler habe eine Lehrerin attackiert und schwer verletzt.