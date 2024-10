Polizeieinsatz: Polizei mit Messer bedroht: Beamter schießt auf Frau

1 In Stuttgart wurden Einsatzkräfte zu einem Beziehungsstreit gerufen. Foto: Marijan Murat/dpa

Bei einem Einsatz in Stuttgart hat die Polizei auf eine 20 Jahre alte Frau geschossen. Zuvor soll sie die Einsatzkräfte mit einem Messer bedroht haben. Lebensgefahr bestehe nicht mehr.









Stuttgart - Bei einem Polizeieinsatz in Stuttgart hat die Polizei auf eine 20-Jährige geschossen, die die Einsatzkräfte zuvor mit einem Messer bedroht haben soll. Die Beamten wurden in der Nacht zu Donnerstag zunächst wegen eines Beziehungsstreits gerufen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Dort habe die Frau die Einsatzkräfte dann im Treppenhaus mit einem Messer bedroht, hieß es. Einer der Beamten habe deshalb geschossen. Die junge Frau wurde mit ihren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. In Lebensgefahr schwebe sie nicht mehr. Nähere Informationen zum Tathergang gab es zunächst nicht. Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt nahmen die Ermittlungen auf.