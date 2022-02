Was es mit der Hubschraubersuche in Waldachtal auf sich hatte

1 Ein Polizeihhubschrauber war in Lützenhardt im Einsatz. Foto: Markus Mainka - stock.adobe.com

Ein nächtlicher Polizeieinsatz weckt Einwohner in Lützenhardt auf, doch die Polizei veröffentlicht keinen Bericht über die Aktion, an der sogar ein Hubschrauber beteiligt war. Erst nach Hinweisen eines Lesers und auf Nachfrage unserer Redaktion gibt die Polizei Einzelheiten bekannt.















Waldachtal-Lützenhardt - Es ist die Nacht von Dienstag auf Mittwoch vergangener Woche, etwa 3 Uhr in der Frühe in Lützenhardt: Ein Polizeihubschrauber kreist über dem Kurort in Waldachtal, reißt manchen Anwohner aus dem Schlaf. Was geschehen war, erfahren die Waldachtaler jedoch nicht. Ein Leser teilt unserer Redaktion mit, was er gesehen habe: Ein Hubschrauber habe nach einer Person gesucht. Auch Streifenwagen seien vor Ort gewesen.

Wie unsere Redaktion nun auf Anfrage von einem Sprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim erfährt, war in der Hauptstraße in Lützenhardt ein Auto aufgebrochen worden. "Zeugen haben eine flüchtende Person gesehen", sagt der Sprecher. Da um Lützenhardt viele Felder liegen, habe sich die Suche mit einem gerade zur Verfügung stehenden Hubschrauber angeboten.

Verdächtiger wurde vorläufig festgenommen

Der Fall löste sich für die Polizei sogar rasch auf – unabhängig von dem Hubschraubereinsatz. Nach Ermittlungen konnte der Gesuchte noch in der Nacht an seiner Adresse ausfindig gemacht und vorläufig festgenommen werden. Es handele sich um einen 23-jährigen Tatverdächtigen.

Doch warum hat die Polizei nicht früher über den Einsatz berichtet? Nach Angaben eines Polizeisprechers sei zunächst nicht eindeutig gewesen, ob der Wagen nur beschädigt worden war, oder ob es auch einen Diebstahl gegeben hat. Nach derzeitigem Stand der Ermittlung sei aber nichts aus dem Auto entwendet worden.