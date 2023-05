Zwei Schüsse sollen aus einem Gebäude in der Schützenstraße in Schwenningen abgefeuert worden sein. Die Polizei hat einen männlichen Tatverdächtigen festgenommen.

Zeugen meldeten der Polizei, dass zwei Schüsse aus einem Fenster heraus abgefeuert wurden. Die schwer bewaffnete Polizei hatte daraufhin das Gebäude in Schutzkleidung umstellt und wartete auf Spezialkräfte.

Um 12.37 Uhr hieß es dann Zugriff. Beamte in Amokausrüstung holten den Tatverdächtigen aus dem Haus. In Begleitung eines Polizeihundeführers wurde der Mann in einen Streifenwagen gebracht.

Kriminalpolizisten kontrollierten die Räumlichkeiten. Insgesamt waren um die 25 Beamte im Einsatz.

Keine Gefahr für Öffentlichkeit

Für die Öffentlichkeit bestand während des Einsatzes keine Gefahr, wie die Polizei mitteilt. Passanten sollten das Gebiet jedoch meiden.

Zahlreiche Beamte der Kriminalpolizei waren zum Einsatzort gerufen worden. Möglicherweise handelte es sich um eine Schreckschusswaffe, was bislang jedoch nicht bestätigt werden konnte.

Auch der Rettungsdienst ist mit organisatorischem Leiter vor Ort.