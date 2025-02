Zum 40. Mal Die Pfrondorfer Fasnet feiert Jubiläum

In diesem Jahr feiert die Pfrondorfer Fasnet Jubiläum: Was 1983 mit einer Überraschungsshow der aktiven Fußballer begann, entwickelte sich zu einer festen Größe im Veranstaltungskalender des Vereins und der gesamten Region. In diesem Jahr steht die 40. Ausgabe an.