Geiselnahme in Starbucks in Ulm: Mann flüchtete mit Geisel – Polizei gelingt nach Schüssen Festnahme

Geiselnahme in Starbucks in Ulm

1 Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot aus. Foto: dpa/Nico Pointner

In einer Starbucks-Filiale in der Ulmer Innenstadt hat sich am Freitagabend offenbar eine Geiselnahme abgespielt. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot aus. Ein Mann wurde festgenommen.









In der Ulmer Innenstadt hat es am Freitagabend einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Mehreren Medienberichten zufolge soll dort ein Mann in einer Starbucks-Filiale am Münsterplatz mehrere Personen in seiner Gewalt gehabt haben. Kurz vor neun dann die Erleichterung: Der mutmaßliche Täter ist laut Polizei gefasst. „Um 20.20 Uhr verließ der männliche und bewaffnete Täter mit einer Geisel das Gebäude und flüchtete. Dabei kam es zum Schusswaffengebrauch durch die Polizei. Der Täter wurde festgenommen. Die Geisel blieb unverletzt“, schreibt die Polizei auf X (ehemals Twitter).