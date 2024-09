1 Foto: Daniela Schneider

Passanten meldeten der Polizei eine Schlägerei in einem Gebäude.









Link kopiert



Zu einem Polizeieinsatz kam es in Schwenningen am Dienstag um die Mittagszeit. Gegen 13 Uhr meldeten Passanten eine Schlägerei aus einem Haus in der Schmiedgasse. Diese Auseinandersetzung hatten offenbar mehrere Personen mitbekommen. Der Bereich befindet sich angrenzend an die um diese Zeit belebte Schwenninger Marktstraße.