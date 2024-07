Mann auf B 462 am Schloss festgenommen

Polizeieinsatz in Schramberg

1 Die Beamten nehmen den Mann fest. Foto: Niklas Ortmann

Ein Mann ist am Mittwochvormittag auf der B 462 am Schloss in Schramberg festgenommen worden. Eine körperliche Auseinandersetzung mit einer Frau war offenbar der Grund für den Polizeieinsatz.









Laut Polizei war es am Mittwoch in der Schillerstraße in Schramberg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau gekommen. Der Mann sei daraufhin mit einem schwarzen Audi davongefahren.