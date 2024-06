Polizeieinsatz in Schramberg

Mehrere Streifenwagen waren zur Kreissparkasse in der Schramberger Innenstadt ausgerückt.

Zu einem Einsatz waren am Montag gegen 19.30 Uhr drei Streifenwagen der Polizei mit Sondersignal zur Kreissparkasse in der Schramberger Innenstadt unterwegs.









Zwei Streifenwagen an der Bank, ein dritter beim ehemaligen „Brantner“ in der Oberndorfer Straße – was war die Ursache?