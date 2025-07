1 Auf den ersten Blick nicht von einer echten Waffe zu unterscheiden: eine Schreckschusspistole. Foto: milankubicka - stock.adobe.com Schüsse von einem Balkon schreckten vor zwei Wochen nicht nur die Nachbarschaft auf. Der Schütze ist wieder auf freiem Fuß. Eine Frage bleibt: Was hätte da alles passieren können?







Es sind Szenen wie aus einem Gangsterfilm: Ein Mann steht auf dem Balkon eines Wohnhauses und gibt Schüsse ab. So etwas will eigentlich niemand in seiner Nachbarschaft erleben. Vor zwei Wochen ist allerdings genau das am Omsdorfer Hang passiert.