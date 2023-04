Mit Alkohol in die Waschanlage

Polizeieinsatz in Rottweil

Ein Autofahrer hat sich an der Waschanlage in der Römerstraße auffällig verhalten und so die Polizei auf den Plan gerufen.









Weil ein Autofahrer sich am Montagnachmittag, gegen 14.45 Uhr, an einer Waschanlage in der Römerstraße auffällig verhalten hatte, verständigte ein Zeuge die Polizei. Bei der Überprüfung des 63-jährigen Autofahrers stellten die Beamten, laut Polizeimitteilung, Alkoholgeruch fest.

2,4 Promille

Ein Test ergab einen Wert von über 2,4 Promille, weshalb der Mann das Auto stehen lassen und eine Blutprobe abgeben musste. Seinen Führerschein behielt die Polizei ein und zeigte den Autofahrer wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss an.