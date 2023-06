Rettungskräfte wollen in Rottweil eine Frau versorgen, die nahe des Friedhofs umgekippt ist. Doch ein 34-Jähriger behindert die Helfer bei ihrem Einsatz, pöbelt sie an. Die Polizei wird zu Hilfe gerufen.

Der Einsatz vor dem Ruhe-Christi-Friedhof am Mittwoch gegen 13.30 Uhr sorgt für Aufsehen. Ein Mann wird letztlich von der Polizei in den Streifenwagen verfrachtet. Was war los?

Laut Angaben der Polizei mussten Rettungskräfte eine Frau versorgen, die nahe des Friedhofs umgekippt war. Doch ein 34-Jähriger störte sie massiv bei ihrer Hilfeleistung, pöbelte die Rettungskräfte immer wieder an, lief außerdem mehrfach auf die Königstraße.

Hochgradig alkoholisiert

Deshalb wurde Unterstützung der Polizei angefordert. Schnell sei klar gewesen, dass der Mann hochgradig alkoholisiert war, so eine Sprecherin des Präsidiums in Konstanz.

Die Polizei den 34-jährigen nach der Abklärung im Krankenhaus in Schutzgewahrsam, bis er seinen Rausch ausgeschlafen hatte. Und der war gewaltig: Ein Test ergab sage und schreibe fünf Promille. Eine Anzeige, etwa wegen Beleidigung, gebe es nicht, hieß es auf Nachfrage.