Polizeieinsatz in Rottweil 27-Jähriger verhaftet und ins Gefängnis gebracht

Gegen den Mann besteht laut Pressemitteilung dringender Tatverdacht, am 18. September in Rottweil einen 32-jährigen Mann mit einem Messer am Kopf verletzt zu haben, um dessen Mobiltelefon zu stehlen. Außerdem soll der Mann am 27. Oktober einen 16-Jährigen angegriffen haben, um im Besitz des gestohlenen Telefons zu bleiben.